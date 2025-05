APÓS TÉRMINO PROBLEMÁTICO

Atriz é acusada de roubar R$ 567 mil da própria ex-sogra idosa e doente: 'Se recusa a devolver'

Britani Bateman acusou ex de esvaziar suas contas bancárias

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de maio de 2025 às 09:43

Britani Bateman Crédito: Reprodução

A atriz Britani Bateman está sendo acusada de 'roubar' sua ex-sogra doente, Sandra Underwood, de 87 anos. A estrela do reality show The Real Housewives of Salt Lake City estaria se recusando a devolver 100 mil dólares (cerca de R$ 567 mil na cotação atual), o que estaria prejudicando a saúde de Sandra.>

Segundo o Daily Mail, a ex-sogra teria sido convencida por Britani a depositar o dinheiro em um fundo de investimento do qual a atriz era administradora e beneficiária. Na época, segundo o processo judicial, Britani "insistiu" para que a mãe de seu ex-marido, John Scott, contribuísse com 100 mil dólares no fundo, valor que ela havia obtido com a venda de sua casa em junho de 2021. A proposta era de que a ex-sogra poderia "solicitar o saque a qualquer momento e que ele seria devolvido sem objeções".>

A estrela de reality show, porém, teria usado o dinheiro para "seu próprio benefício pessoal". Nos documentos, a defesa de Sandra afirma: "Britani, de forma intencional, maliciosa e por meio de conduta fraudulentamente deliberada, também se apropriou indevidamente dos fundos da autora e agora se recusa a devolvê-los".>

Britani Bateman 1 de 8

Um dos documentos anexados ao processo é uma carta que o advogado de Sandra enviou a Britani, em março, exigindo a restituição integral do valor. A defesa da idosa alega que ela "não possui renda suficiente" para arcar com custos de vida independente ou com despesas médicas e medicamentos para problemas de saúde não divulgados. >

O advogado de Sandra ainda pediu para que Britani tenha a "simples decência e moralidade" para devolver o dinheiro, para que a idosa possa "viver o restante de sua vida de maneira minimamente confortável". Ele afirmou que esperava resolver a questão em um prazo razoável, mas, após não receber resposta de Britani nem de seu advogado, entrou com a ação judicial menos de dois meses depois. Britani Bateman ainda não apresentou sua defesa ao processo judicial.>

Britani já trabalhou em filmes como 'A Arte do Amor' (2005), 'Para Sempre Vencedor' (2008) e, mais recentemente, em 'The Cold Ground' (2024). Mas ela ficou bastante conhecida mesmo por sua participação no reality show The Real Housewives of Salt Lake City. >