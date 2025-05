LEIA RELATO

Âncora do 'Jornal da Band' se emociona ao revelar luta da filha com doença rara

Jornalista ficou orgulhosa ao falar da filha, que se formou em Medicina

A jornalista Adriana Araújo, âncora do Jornal da Band, emocionou seguidores ao relembrar o diagnóstico raro recebido pela filha, Giovanna, ainda na infância. A jovem, hoje com 27 anos e formada em Medicina, nasceu com hemimelia fibular, uma condição congênita caracterizada pela ausência parcial ou total da fíbula, osso da perna.>