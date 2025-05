DIA DE IVETE!

VÍDEO: Com voz embargada, Preta Gil faz homenagem emocionante para Ivete Sangalo

'Mainha' completa 53 anos nesta terça (27)

O dia mal começou e Ivete Sangalo já recebeu homenagens emocionantes no seu aniversário de 53 anos. Uma delas contou com uma das melhores amigas da artista: Preta Gil. Em uma surpresa preparada por sua equipe, 'mainha', como é carinhosamente chamada pelos fãs, foi surpreendida com um vídeo narrado pela filha de Gilberto Gil, que está nos Estados Unidos, fazendo um tratamento experimental contra o câncer.>