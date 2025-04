LINDA HISTÓRIA

Carol Dieckmann conta como Ivete deu o pontapé para sua amizade com Preta Gil: 'A gente não se bicava'

Atriz se abriu sobre relação com a cantora que enfrenta um câncer

Elis Freire

Publicado em 23 de abril de 2025 às 16:27

Carolina Dieckmann e Preta Gil são muito amigas Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Para quem não sabe, Carolina Dieckmann é “unha e carne” com Preta Gil, que enfrenta um câncer colorretal desde 2023. Em entrevista ao Globo, Dieckmann se abriu ao falar sobre a sua relação com a cantora e chegou a relembrar como as duas se tornaram amigas. Quem deu o pontapé para a aproximação foi ninguém mais ninguém menos que Ivete Sangalo. >

A global explicou que as duas não se davam bem por conta do ciúme da amiga comum Veveta, mas tudo mudou. “A Ivete era minha amiga e da Preta. E a gente não se bicava porque tínhamos ciúmes da amizade da Ivete. Há 25 anos ela fez um show no Hotel Glória e marcou comigo. Quando cheguei lá, a Preta estava. Ela marcou com as duas sem a gente saber. Gênia. O presente que Ivete me deu… E , aí, a gente naquela situação, uma olhou par a outra e aconteceu um negócio. No dia seguinte, compramos um rádio que falava um com o outro e não parou de se falar mais. Foi uma coisa de alma. Passei 12 horas no hotel com elas, uma falando da vida para outra. E nunca mais se separou”, contou ao jornal. >

Sem segurar a emoção, Carol falou com sobre como tem sido acompanhar uma das fases mais difíceis da vida da melhor amiga, que passa por altos e baixos no tratamento. “Preta é minha melhor amiga, então é desafiador. Mas ela está sempre surpreendendo. Existe a dor profunda pelo que está acontecendo com ela, vontade de estar perto para ela nunca se sentir sozinha. Ao mesmo tempo, tem aprendizados. Ela é uma fênix, de uma força e energia tão linda. Na hora em que você acha que ela vai falar uma coisa, ela vem te dá uma porrada. Me ensinava subindo no trio elétrico e segue me ensinando na cama de um hospital. É só aula”, ressaltou a atriz. >