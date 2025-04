ABRIU O JOGO

Em tratamento contra câncer, Netinho fala sobre uso de álcool e drogas ilícitas para shows

Cantor baiano descobriu doença no sistema linfático

O cantor mostrou recentemente que já está se volta aos exercícios físicos, após ter alta do hospital Aliança Star ao terminar segunda etapa da quimioterapia . Em recuperação, ele também falou sobre as expectativas de retomar sua agenda profissional ao compartilhar imagens de um show em Aracaju no ano passado. Ele garantiu que, caso seja possível, estará puxando seu bloco no Carnaval 2026.>

“Voltei a fazer shows em 2018, ainda debilitado, e parei durante a pandemia voltando logo depois. Segui fazendo shows até as vésperas do carnaval 2025 quando tive que cancelar meus shows desse carnaval por orientação médica. Agora minha médica Dra. Glória Bomfim, hepatologista, me explicou e consegui entender. Veja: comecei a treinar musculação mais pesado em outubro de 2024 objetivando chegar mais forte no verão 2025. Mas algo não me deixava crescer. Seguia com braços e pernas finos. Dra. Glória me explicou que eu já estava com um adenoma (câncer raro e agressivo) crescendo dentro de mim e ele sugava toda a minha energia. Mesmo assim, sem qualquer dor e sem saber, fiz os shows com toda a positividade e empolgação. Nesse de Aracaju, foram 4h:20 cantando num trio elétrico, apesar do contrato ser de apenas 3h. Sou cidadão de Aracaju desde 1996 e apaixonado pelo povo de Sergipe. Ano que vem estarei puxando o Bloco do Iate outra vez, se esta for a vontade de Deus”, afirmou o artista.>