‘Inversão da história’: Médico que tratou Reynaldo Gianecchini descobre câncer e reencontra ator

O médico Vanderson Rocha fez um post nas redes nas redes sociais sobre a amizade com o famoso

Elis Freire

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 17:12

Reynaldo Gianecchini e Vanderson Rocha em 2012 e em 2025 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Seja nos bons ou nos maus momentos, trocar com alguém que vive algo parecido pode ser reconfortante. Após tratar o câncer de Reynaldo Gianecchini em 2012, o médico hematologista Vanderson Rocha reencontrou o ator para uma conversa. Desta vez, foi o especialista que descobriu um câncer raríssimo, em novembro do ano passado.

Em 2012, Gianecchini fez um transplante de medula para tratar um linfoma não-Hodgkin, um câncer que afeta o sistema linfático. O ator, hoje com 52 anos, também realizou um autotransplante, onde recebeu as próprias células-tronco. Rocha foi o responsável pelo processo

"Em 12 de janeiro de 2012, infundimos as células-tronco do próprio Reynaldo Gianecchini para completar o tratamento do ator contra o linfoma não-Hodgkin descoberto no ano anterior. Como em todos os pacientes, ali nascia também uma amizade que dura desde então. Giane me prestigia em vários projetos, inclusive no livro 'Esquadrão dos Anjos', e eu acompanho sua carreira de perto, muito orgulhoso da grande pessoa e ator que é!", escreveu o médico, ao compartilhar o reencontro.

O especialista contou que os dois levaram a “inversão da história” com bom humor. "Ontem, eu fui assistir à peça dele - 'Brilho Eterno' - e fui falar com ele após o espetáculo! No encontro, rimos da inversão da história. Ali estava eu, careca, cansado dos efeitos da quimioterapia e ele me incentivando e dizendo que logo passa! Talvez eu tenha dito as mesmas coisas para ele quando era meu paciente. As fotos são o flagrante do quanto o mundo é redondo, dos papéis invertidos, dos cabelos fartos dele contra a minha careca…”

Os dois se reencontraram em 12 de janeiro, exatamente 12 anos após o autotransplante do ator. "Serei sempre grato", comentou Reynaldo Gianecchini no post do médico. Os internautas se emocionaram com a publicação. "Um abraço que realmente abraça. Cheguei a fechar os olhos e pude sentir em mim a energia do amor entre você.", publicou uma seguidora. "Que registro emocionante e lindo de você dois. Que seja leve e breve tudo que não nos pertence! Um abraço afetuoso", comentou mais uma.

Descoberta do câncer

Vanderson Rocha é doutor em Hematologia e Terapia Celular, além de professor titular de hematologia da Universidade de São Paulo. O médico anunciou o diagnóstico da doença no dia 25 de novembro de 2024 com um vídeo em que aparecia raspando a cabeça por conta da quimioterapia.