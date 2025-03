SAÚDE

Netinho raspa o cabelo após diagnóstico de câncer: 'É esperar voltar a crescer'

Cantor explicou o motivo para antecipar fase do tratamento nas redes sociais

Millena Marques

Publicado em 26 de março de 2025 às 11:15

Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Netinho, 58 anos, apareceu com a cabeça raspada após ser diagnosticado com um câncer do sistema linfático. O artista publicou um vídeo no Instagram, na manhã desta quarta-feira (26), explicando os motivos de antecipar uma das fases do tratamento. >

“Sabendo que, nesse tipo de tratamento que faço, o cabelo cai todo e depois volta nascer, começou a cair anteontem, eu meti logo a máquina, zerei. Agora, é esperar voltar a crescer”, disse.>

O diagnóstico do câncer foi anunciado no último final de semana. Netinho foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após reclamar de fortes dores nas costas e dificuldades para andar. Por essa condição, o artista precisou cancelar a agenda de Carnaval. Ele recebeu alta na última sexta-feira (21).>