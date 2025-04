NOTÍCIA BOA

Netinho tem alta de hospital em Salvador e revela os próximos passos no tratamento do câncer

Cantor baiano anunciou sua volta para casa nesta quarta (16)

Netinho anunciou nesta quarta (16) que recebeu alta do Hospital Aliança Star, em Salvador, depois de mais uma etapa do tratamento contra o câncer no sistema linfático. De óculos escuros, chapéu e sorriso no rosto, o cantor baiano fez um vídeo nas redes sociais para agradecer a equipe médica do hospital. Além disso, o famoso contou ao público quais serão os próximos passos do tratamento. >