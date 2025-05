NOVOS RUMOS

Após CPI das Bets, Rico Melquiades vai se candidatar em 2026: 'Quero entrar para a política'

Influenciador disse sentir que agora é o momento de perseguir este sonho

"Eu tinha esse sonho desde a época do programa do Rodrigo Faro na Record, mas o contrato diz que a gente não pode se candidatar, se filiar. Então como eu tava focado na televisão, eu deixei esse sonho para depois", afirmou, em conversa com o portal LeoDias.>