Quem é Enzo Santana? Influenciador foi preso após acidente com morte em Salvador

Jovem é noivo da influenciadora Radija Pereira, que desativou redes sociais após o caso

O influenciador digital Enzo Santana Machado foi preso em flagrante na madrugada da última segunda-feira (26), em Salvador, após se envolver em um acidente de trânsito que resultou na morte de um motociclista por aplicativo. A colisão ocorreu por volta de 0h30 na Rua das Pitangueiras, no bairro de Matatu de Brotas, e a vítima, Uzias Cardoso de Souza, de 41 anos, morreu no local. >

De acordo com informações da Polícia Civil, Enzo conduzia o veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e há suspeita de que estivesse sob efeito de álcool no momento do acidente. A colisão frontal foi violenta, e o corpo do motociclista foi removido pouco antes das 5h da manhã. Testemunhas relataram que o influenciador havia sido visto consumindo bebida alcoólica horas antes, durante um evento no estádio do Barradão, onde acompanhava a partida entre Vitória e Santos.>