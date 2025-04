PLANOS FUTUROS

Amado Batista revela se planeja ter filhos com esposa 51 anos mais jovem: 'Vamos namorar muito’

Cantor revela bastidores do encontro com Calita Franciele e afirma que planeja curtir a vida a dois, sem aumentar a família

O cantor Amado Batista, 74 anos, abriu o jogo sobre os planos com a esposa Calita Franciele, de 23, com quem se casou recentemente. Em entrevista ao programa TV Fama, o artista descartou a possibilidade de ter mais filhos e afirmou que o foco do casal é aproveitar a vida a dois. >