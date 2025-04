JUSTIÇA

Músico processa Daniel e cobra R$ 367 mil por vínculo empregatício e danos morais

Ex-integrante da banda alega uso indevido de imagem, ameaças veladas e fraude trabalhista

O cantor sertanejo Daniel, 56 anos, é alvo de um processo na Justiça do Trabalho de São Paulo movido por um ex-músico de sua equipe. A ação judicial, que corre no Tribunal Regional do Trabalho, reivindica o reconhecimento de vínculo empregatício, além de uma indenização por danos morais. O valor total pleiteado chega a R$ 367.469,16. A informação é do Splash UOL.>