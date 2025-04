DESPEDIDA

Jay North, o eterno Dennis, o Pimentinha, morre aos 73 anos

Ator teve trajetória marcada pelo sucesso na infância, mas enfrentou abusos e frustrações nos bastidores de Hollywood

Jay North, conhecido mundialmente por interpretar o travesso “Dennis, o Pimentinha”, morreu no último domingo (6), aos 73 anos, em casa, na cidade de Lake Butter, na Flórida (EUA). O ator lutava contra um câncer colorretal e faleceu ao lado da família. A informação foi confirmada por Laurie Jacobson, amiga de longa data, ao site TMZ. “As meninas deram a ele uma família que ele nunca teve”, afirmou, referindo-se às duas enteadas que North criou ao lado da esposa. >

O ator ganhou fama ainda criança ao protagonizar a série “Dennis, o Pimentinha”, exibida originalmente entre 1959 e 1963. O sucesso do personagem contrastava com os bastidores conturbados. Jay foi vítima de agressões físicas por parte da tia enquanto trabalhava na produção e nunca chegou a revelar os abusos publicamente na época. Laurie contou que ele carregou as marcas dessa fase por toda a vida. “Ele teve uma vida difícil em Hollywood. Ele não gostou da experiência”, disse.>