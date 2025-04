TEM ATÉ TATARANETO

DNA de ouro: veja quem são todos os 'Veloso' da família de Caetano

Família é uma das mais ricas culturalmente da Bahia

Fernanda Varela

Publicado em 7 de abril de 2025 às 05:30

Caetano e os filhos Crédito: Reprodução

Depois de Ivete Sangalo e Gilberto Gil, é a vez de apresentar a família Veloso. Uma das mais famosas e tradicionais da Bahia, essa família carrega um fortíssimo DNA artístico. >

Pais

Claudionor Viana Teles Veloso (Dona Canô)>

Uma das mais lendárias e adoráveis personagens dessa família, Dona Canô é a mistura perfeita de símbolo, entendida e xodó do povo baiano. Mãe de Caetano, Bethânia e de todos nós, ela morreu aos 105 anos, numa manhã de Natal, cercada de familiares. Ela sofreu uma isquemia cerebral transitória.>

Dona Canô Crédito: Divulgação

José Teles Veloso (Seu Zeca) >

Pai de uma das famílias mais ricas culturalmente da Bahia, seu Zeca também era de Santo Amaro. Ele era funcionário público dos Correios e morreu em 1983, aos 82 anos.>

Caetano e o pai Crédito: Acervo pessoal

Filhos

Nicinha>

Eunice Veloso, carinhosamente chamada de Nicinha, era a irmã mais velha da família. Adotada por Dona Canô quando tinha apenas 3 anos, ela era irmã biológica de dona Edith do Prato, famosa sambadeira santoamarense que usava prato e faca como instrumentos musicais. Em 1975, foi presenteada por Caetano Veloso com a música 'Nicinha', faixa do álbum 'Qualquer coisa'. Na canção, o cantor se refere à irmã como inspiração musical e talento esquecido da música brasileira. Ela morreu em 2011, aos 83 anos.>

Nicinha Crédito: Reprodução

Clara Maria>

Clara ela a mais velha entre os filhos biológicos de Dona Canô. Ela morreu durante os festejos juninos de 2017, aos 85 anos, após passar mal, na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Era definida por Caetano como "a irmã sábia". O cantor chegou a declarar que a irmã era quem cuidava deles. "Se revelou a que melhor entendia os labirintos de nossas vidas. Tomou conta de nós quando crescemos e, depois, de nossos filhos em sua primeira infância", declarou o cantor à época da sua perda.>

Clara Maria Crédito: Reprodução

Mabel Velloso>

Educadora, escritora, compositora e cordelista baiana, Mabel é de Santo Amaro e compõe a lista de artistas da família. Aos 91 anos, a baiana é autora de diversas músicas gravadas por sua irmã, Maria Bethânia. Em 2004, ela e a artista gravaram juntas o CD "Brincar de Rezar" com as Meninas Cantoras de Petrópolis. "Mabel foi, entre todos os meus irmãos, quem mais me influenciou intelectualmente em minha meninice. Eu me sentia parecido com ela", declarou Caetano em suas redes sociais.>

Caetano e Mabel Crédito: Reprodução

Rodrigo Velloso>

Primeiro filho homem de Dona Canô, Rodrigo foi Secretario de Cultura de Santo Amaro. Ele completou 90 anos em janeiro deste ano. "Meu irmão amado, meu guia, aquele que me mostrou os caminhos práticos para a realização de sonhos. Tudo que me interessa – cinema, música, literatura (a pintura eu já arranhava sem que ele quase nada me tivesse dito) – ele pôs no meu avanço do jeito certo”, escreveu Caetano em um post no Instagram homenageando o irmão mais velho.>

Caetano e Rodrigo Crédito: Reprodução

Bob Velloso>

Bob é a contramão dos irmãos. Tímido e super discreto, ele cujo nome de batismo é Roberto José Vianna Telles Velloso, não é chegado a holofotes. "Sou uma pessoa comum igual a tantos. Sou reservado e muito tímido. Eles são famosos, eu não sou. A minha vida toda sempre trabalhei muito, desde os 13 anos. Sempre em grandes agências de viagens. É o que sei fazer”, disse ele, que mora em São Paulo, em entrevista ao Baú do Marrom. >

Bob Velloso Crédito: Reprodução

Caetano Veloso>

Caetano provavelmente vai odiar ler isso aqui, mas ele é tipo uma entidade da Bahia. E é mesmo. Inteligente, dono de uma das mentes mais brilhantes da música brasileira, o santoamarense é cantor, músico, produtor, arranjador e escritor. Aos 82 anos, tem uma carreira que ultrapassa cinco décadas. Líder do movimento chamado Tropicalismo, também nunca teve medo de se posicionar politicamente, o que te rendeu músicas censuradas e banidas no período da Ditadura Militar. Em 1968, ele e o parceiro Gilberto Gil chegaram a ser presos, acusados de terem desrespeitado o hino nacional e a bandeira brasileira. >

Caetano Veloso Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Maria Bethânia>

Dona Canô e Seu Zeca precisam ser reverenciados por toda a eternidade. A filha deles, Maria Bethânia, é nada menos que a maior cantora do país. Compositora e poetisa, ela também dispensa apresentações. Com mais de 50 anos de carreira, a artista, que também é natural de Santo Amaro, se tornou a primeira mulher a vender mais de um milhão de discos no Brasil.>

Maria Bethânia Crédito: Divulgação

Irene Velloso>

Caçulinha entre os irmãos, Irene acabou de completar 71 anos, no último sábado (5). Sobre ela, Caetano sempre diz que é a dona da "risada mais intensa da família". Ela foi homenageada pelo irmão em 1969, quando ele compôs "Irene". Caetano revelou ter orgulho de ter podido "compor, na prisão, a canção que chama por ela como quem chama pela liberdade - e exalta seu riso". É irmã adotiva dos Veloso.>

Irene e Caetano Crédito: Reprodução

Netos

Filhos de Clara Maria:>

J. Velloso>

Compositor, cantor, produtor musical, diretor artístico e agitador cultural, Jota é autor de canções interpretadas por grandes estrelas da música brasileira, como Maria Bethânia, Gal Costa, Mariene de Castro, Daniela Mercury, Beth Carvalho, Jorge Vercillo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Joana, Zezé Mota, Vânia Abreu, Belô Velloso, entre outros. Ele tem 64 anos e dois discos lançados.>

Maria >

Irmã mais velha de Jota, Maria sempre foi o xodó dele. Nas redes sociais, o caçula define a irmã como sua guardiã. "Ela é matéria viva da minha mãe e da metade de meu pai. Ela é, para mim, o amor físico inteiro", escreveu.>

Maria e J. são irmãos Crédito: Reprodução

Filhas de Mabel Velloso:>

Ju Velloso Mesquita>

Produtora cultural, Ju tem 62 anos e é filha de Mabel e trabalha nos bastidores, sem deixar de ter muito contato com o mundo artístico.>

Ju Velloso Crédito: Reprodução

Lala Mesquita>

Maria Clara Velloso Mesquita, conhecida como Lala Mesquita, tem 60 anos e é a filha do meio de Mabel. É bastante discreta nas redes sociais.>

Lala Mesquita Crédito: Reprodução

Belô Velloso>

Isabel Velloso Mesquita, conhecida como Belô Velloso, tem 53 anos e também decidiu seguir o caminho da música. Ela é cantora e compositora e já lançou oito álbuns.>

Belô Velloso Crédito: Reprodução

Filhos de Caetano Veloso:>

Moreno Veloso>

Filho de Caetano Veloso e sua primeira esposa, Dedé, Moreno é cantor e compositor e tem 52 anos. Em 1982, ele escreveu a letra da música "Um Canto de Afoxé para o Bloco do Ilê", música do pai, gravada no disco "Cores, Nomes". Ele também é o autor de "How Beautiful Could a Being Be" do disco "Livro", de Caetano (1997). Em 2000 gravou seu primeiro disco, "Máquina de Escrever Música" (Rock It!).>

Moreno Velloso Crédito: Reprodução

Zeca Veloso>

Segundo filho de Caetano Veloso e o primeiro de Paula Lavigne, Zeca tem 33 anos e é compositor. Um dos seus maiores sucessos é a canção “Todo Homem”, que foi tema de abertura da série “Onde Nascem os Fortes”, da Globo. >

Zeca Veloso Crédito: Hick Duarte / Divulgação

Tom Veloso>

Tom é o filho mais novo de Caetano Veloso e Paula Lavigne. Aos 28 anos, o jovem é um dos criadores da Banda Dônica. O grupo também é composto por Zé Ibarra, Lucas Nunes, Miguel Góes e Felipe Larrosa Moura.>

Tom Veloso Crédito: Reprodução

Filho de Irene Velloso:>

Diguinho>

Filho único de Irene, Diguinho tem 45 anos e recebe os cuidados e carinho da mãe.>

BISNETOS

Filhos de Jota Velloso:>

Caio Velloso>

Caio é empresário e produtor de eventos. Discreto nas redes sociais.>

Caio Velloso Crédito: Reprodução

João Francisco>

Músico, João é percussionista e também decidiu seguir a carreira musical.>

João e J. Velloso Crédito: Reprodução

Filhos de Lala Mesquita:>

Jorginho Velloso>

Profissional de marketing, Jorginho é filho de Lala e é apaixonado pela família. É casado com Illy e pai de Martim, o primeiro tetraneto de Dona Canô.>

Jorginho Velloso Crédito: Reprodução

Anna Luiza Velloso Lemos>

Morando em Brasília, Anna Luiza é formada em Direito. Criminalista, ela é pós-graduada em Direito Penal e Criminologia.>

Anna Luiza Crédito: Reprodução

Filhos de Moreno Veloso:>

Rosa>

Filha mais velha de Moreno Veloso e Clara Flaksman, Rosa é a primeira neta de Caetano. Ela tem 19 anos e nasceu no Rio de Janeiro.>

Rosa Flaks Crédito: Reprodução

José>

José tem 16 anos e também é filho de Moreno Veloso e Clara Flaksman. É estudante.>

José e Moreno Crédito: Reprodução

Filho de Tom Veloso:>

Benjamim>

Benjamim tem quatro aninhas e nasceu durante a pandemia, em maio de 2020. É fruto do relacionamento de Tom com Jasmine.>

Benjamim Crédito: Reprodução

TETRANETO>

Filho de Jorginho Velloso:>

Martim>

Aos 5 aninhos, Martim é filho de Jorginho Velloso com a cantora Illy. É o primeiro tetraneto de Dona Canô.>