PROCESSO DOLOROSO

Maya Massafera fala sobre sua transição: ‘Ou eu me transicionava ou me suicidava’

Influenciadora relata os desafios da transição de gênero, os ataques sofridos na internet e afirma que, apesar da dor, nunca foi tão feliz

A influenciadora Maya Massafera usou suas redes sociais neste fim de semana para abrir o coração sobre os desafios enfrentados desde que tornou pública sua transição de gênero, em maio de 2024. No seu perfil, Maya relatou o impacto emocional dos ataques que tem sofrido, mas reforçou que, mesmo diante do preconceito, vive hoje sua fase mais feliz. “Hoje eu sou muito feliz. Só de falar isso dá vontade de chorar. Hoje, eu sou muito feliz, mas o hate vem de todos os lados”, afirmou. >

Maya revelou que passou por mais de 20 procedimentos médicos no último ano, incluindo feminização facial e implantação de chip hormonal, como parte do processo de afirmação de sua identidade como mulher trans. No vídeo, ela relembra uma conversa com uma amiga trans que a alertou sobre a hostilidade enfrentada por quem decide viver sua verdade. “Eu não imaginava que fosse esse tanto. Que bom que a gente não imagina, porque senão ia ser mais um empecilho”, contou.>

Com voz embargada, Maya falou ainda sobre o ponto mais delicado de sua trajetória: o dilema que enfrentou antes da transição. “Ou eu me transicionava ou me suicidava, porque eu cheguei ao nível que eu precisava da minha verdade”, disse, deixando claro o quanto a decisão foi vital para sua sobrevivência e bem-estar. A fala escancara a urgência de se discutir acolhimento, saúde mental e representatividade para pessoas trans no Brasil, um dos países que mais mata essa população no mundo.>