Maya Massafera aparece seminua ao mostrar resultado de sessão de bronzeamento: 'Tampa minha cicatriz'

Influenciadora passou pela transição de gênero no ano passado

A influenciadora Maya Massafera mostrou nas suas redes sociais nesta segunda (31) o resultado de uma sessão de bronzeamento. Seminua, ela que passou pela transição de gênero no ano passado, explica que a técnica ajuda a esconder a cicatriz na barriga. >

"Como faz pouco tempo que fiz a cirurgia da barriga, a minha cicatriz fica visível, e com o bronze, ela fica invisível. É como se fosse uma maquiagem, ela tampa, fica imperceptível", afirmou ela em vídeo.>

Mais uma cirurgia

No início do mês Maya contou no seu Instagram que pretende fazer mais uma cirurgia plástica para aumentar o bumbum. "É muito pouco. Eu acho muito pouco. Eu prefiro trocar o silicone, então, colocar um maior. Quero ele bem grande", falou. >