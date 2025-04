MOBILIDADE AFETADA

Tumor agrava quadro de Julio Iglesias: 'Da cintura para baixo ele tem 500 anos'

Cantor de 81 anos enfrenta dificuldades de locomoção, diz amigo

Desde que foi diagnosticado osteoblastoma - um tumor benigno que afeta a coluna vertebral - o quadro do cantor Julio Iglesias, de 81 anos, está se agravando. Um amigo próximo de Julio informou em um programa de rádio espanhol “Poniendo las Calles” que o artista está enfrentando sérios problemas de locomoção por conta do tumor. >

Julio Iglesias sofreu um acidente de carro quando tinha 20 anos, mas, de acordo com o amigo, a condição do músico não tem relação com o acontecido. Ele garantiu que a mobilidade preocupa, apesar do cantor estar bem. "Ele está bem, não é o acidente", disse o jornalista Carlos Herrera, amigo próximo de Iglesias.>

Aposentadoria?

No final de 2024, o cantor negou sua aposentadoria dos palcos: "Nos últimos anos, me mataram várias vezes. Disseram que tenho Alzheimer, disseram tudo, e hoje foram além. Um jornalista, não sei onde, diz que um amigo lhe disse que não posso e não quero mais cantar. É incrível o mal que um mau jornalista pode fazer. (...) No dia em que me aposentar, anunciarei pessoalmente com pesar, mas com dignidade", ressaltou Iglesias. >