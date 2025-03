POSSÍVEL RECAÍDA

Justin Bieber preocupa fãs com estado físico em live: 'Alterado'

Internautas apontaram uma possível recaída no uso de drogas

De surpresa, o cantor Justin Bieber abriu uma "live" no Instagram na madrugada deste domingo (30), mas sua aparência acabou preocupando quem assistiu o momento. Os fãs do canadense apontaram uma possível recaída no uso de drogas, já que o famoso foi considerado “alterado” nas imagens. >

Recentemente, ao ser fotografado por paparazzi em Nova York, as mesmas suspeitas foram especuladas nas redes sociais e a assessoria garantiu que o ator está bem e vivendo seu melhor momento ao lado da esposa Hailey Bieber e do seu filho de 7 meses Jack. “A narrativa constante de que Justin está usando drogas pesadas não é verdadeira. Ele está em um dos melhores momentos de sua vida”, garantiu a equipe do casal.>

No documentário “Seasons”, em 2020, Justin Bieber contou que teria se livrado do uso abusivo de substâncias e citou uma conexão com Deus. “Eu decidi parar porque eu estava morrendo. Meus seguranças e equipe ficavam indo no meu quarto de noite para checarem meu pulso. As pessoas não sabem o quão sério ficou. Eu acordava de manhã e a primeira coisa que fazia era tomar uns comprimidos e fumar um baseado para começar meu dia. Eu basicamente disse para mim mesmo: ‘Deus se você for real, você me ajuda a passar por isso e parar com os remédios e outras coisas, e se você fizer, eu faço o resto do caminho”, disse.>