‘QUERO BEM GRANDE’

Após 20 cirurgias, Maya Massafera marca mais uma para aumentar bumbum

Influenciadora compartilhou novidade em seu Instagram

A influenciadora Maya Massafera usou seu Instagram nesta semana para revelar que planeja fazer uma nova cirurgia plástica. Através de um vídeo no feed, Maya mostrou detalhes de uma consulta médica pedindo para aumentar o bumbum. >

No vídeo, o médico explicou que, caso a prótese aumente, a cirurgia terá que mexer no quadril também. Maya afirmou que gosta de exibir um corpo magro, mas que deseja melhorar algumas partes. >

No vídeo compartilhado em seu Instagram, Maya também pergunta à amiga, a youtuber e ex-BBB Ariadna Arantes, se ela recomenda o uso de silicone industrial. “Você tá doida de colocar PMMA no corpo?”, questionou a amiga. Em 2021, Ariadna comentou que a aplicação do produto foi uma irresponsabilidade, pois ele é utilizado na vedação de vidros e lacunas ou impermeabilização de azulejos.

