NOVELA DAS 9

Como Raquel fica rica em 'Vale Tudo'?

No remake, personagem de Taís Araújo constrói império gastronômico e vive reviravolta amorosa no desfecho da novela

Já Ivan (Renato Góes), que estará casado com Heleninha (Paolla Oliveira), também viverá mudanças. No desfecho da trama, o destino faz com que ele e Raquel se reaproximem, reacendendo o amor entre os dois. Assim como no final da versão original, o casal se reconcilia, encerrando a novela com uma mensagem de esperança e justiça emocional.>