POLÊMICA

Alice Wegmann se revolta com Léo Lins após piada sobre câncer de Preta Gil: 'Monstro'

Atriz se revolta com fala do humorista sobre doença de Preta Gil e reação repercute nas redes sociais

A declaração da atriz foi feita após a repercussão de um trecho do espetáculo “Enterrado Vivo”, no qual Lins debocha do processo movido por Preta Gil anos atrás. Segundo reportagem do jornal O Globo, ele relembrou quando foi processado por chamar a cantora de “porca” e ironizou o câncer enfrentado por ela. “A Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer”, disse ele, arrancando risadas da plateia.>