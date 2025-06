BIZARRO

Condenado, Leo Lins debocha de câncer de Preta Gil em show: 'Pelo menos vai emagrecer'

Humorista fez piada com a doença durante show em São Paulo e provocou a Justiça no palco

Fernanda Varela

Publicado em 26 de junho de 2025 às 15:51

Leo Lins e Preta Gil Crédito: Reprodução

Mesmo condenado a mais de oito anos de prisão por propagar conteúdos discriminatórios, o humorista Leo Lins voltou aos palcos com piadas sobre racismo, pedofilia, nazismo e chegou a ironizar o tratamento de câncer de Preta Gil. Durante o espetáculo Enterrado Vivo, no Teatro Gazeta, em São Paulo, ele comentou o processo que a cantora moveu contra ele e disse: “A Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer.”>

A fala foi feita diante de uma plateia lotada. Segundo o jornal O Globo, cerca de 720 pessoas assistiram ao show no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista. Por determinação dos advogados do artista, os celulares foram lacrados em sacos pretos na entrada, impedindo gravações.>

No espetáculo, que dura cerca de 70 minutos, Lins repetiu o tom provocador que motivou sua condenação e faz piadas com negros, obesos, indígenas, pessoas com deficiência, soropositivos, além de abordar temas como nazismo e pedofilia. Além disso, ironizou a decisão da Justiça: “Se você cometeu um homicídio sendo réu primário, consegue chegar a pegar sabe quantos anos? Seis anos. Eu peguei oito. A mensagem da Justiça é: ‘Se você é preconceituoso, não faça piada, mate!’ Vai sair mais cedo da cadeia.”>

O humorista também tentou se desvincular do conteúdo, alegando que as falas fazem parte de uma encenação. “Quem fala no palco, diz, não é ele, mas o personagem”, afirmou. “Quanto mais tentam me calar, mais ouvido eu sou. Até surdo já me escuta”, completou.>

