HUMORISTA CONDENADO

Leo Lins cometeu uma ofensa a cada 5 minutos de show, diz juíza

Magistrada que condenou Leo Lins à prisão listou pelo menos 13 falas preconceituosas em show alvo de investigação

Na sentença, da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo, a magistrada apontou a minutagem e transcreveu as piadas que considerou preconceituosas. Durante o show, Leo Lins dirigiu ofensas a nordestinos, idosos, homossexuais, pessoas com HIV, pessoas gordas, negros, judeus, evangélicos, indígenas, pessoas com deficiência (PCDs) e com lábio leporino.>