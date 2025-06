UÉ

Massacrado após chamar Léo Lins de 'gênio', Marcos Mion volta atrás e detona humorista

Apresentador disse ser contra qualquer ofensa feita pelo humorista

O apresentador Marcos Mion usou as redes sociais para se retratar após comentários em que defendeu o humorista Léo Lins repercutirem negativamente. Lins foi condenado pela Justiça a oito anos e três meses de prisão por piadas com teor preconceituoso .>

Na nova publicação, feita nesta quinta-feira (5), Mion reforçou que discorda do estilo adotado pelo comediante. “Escrevi que discordo e não respeito o que ele faz. Que o que ele escreve é uma m*rda e já falei isso brigando com ele nas redes. Quando não faz esse tipo de humor, ele tem muita criatividade!”, escreveu.>

O apresentador do Caldeirão do Mion, da TV Globo, disse ainda que sua manifestação anterior foi motivada pela crítica à censura, e não pela defesa do conteúdo das piadas. “Em nenhum momento falei que esses absurdos são a genialidade dele [...] A censura nunca é boa e isso motivou minha manifestação. Isso que defendi.”>

Léo Lins ficou conhecido por participações em programas como Legendários, apresentado por Mion, e The Noite, no SBT. Sua demissão da emissora ocorreu em 2022 após piadas com uma criança com hidrocefalia durante uma apresentação em que citava o Teleton.>