VÍDEO

Após condenação de Léo Lins, Rafinha Bastos pede prisão de Débora Bloch e Adriana Esteves

Humorista defendeu colega de profissão através de vídeo irônico publicado nesta quinta (5)

Através de um vídeo cheio de ironia e acidez, o humorista Rafinha Bastos defendeu Léo Lins, colega de profissão condenado a oito de prisão e multa por falas preconceituosas durante show. Para expor sua opinião sobre o caso, Rafinha comparou as “piadas” feitas por Léo a condutas de personagens vilãs de novelas famosas da TV Globo. >

Ele sugeriu, então, que se Léo Lins deve ser punido por seu humor, outros artistas que interpretaram personagens criminosos em novelas também deveriam ser presos. “Como é que prende o Léo Lins e não prende Renata Sorrah que sequestrou um bebe está solta?”, ironizou fazendo referência à Nazaré Tedesco em “Senhora do Destino”.>

Rafinha defendeu que se um "um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes" muitos atores deram vida a vilões que cometeram crimes gravíssimos na ficção deveriam pagar. Eles cita diversos nomes, dentre eles Adriana Esteves, que deu vida à Carminha, que, segundo a lógica irônica deveria pagar por "abandono de criança no lixão, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional".>

O humorista também falou do personagem Félix de Matheus Solano, que protagonizou crimes como "tentativa de assassinato da própria sobrinha, desvio de dinheiro, chantagem e sabotagem". Ele ainda lembrou da personagem Odete Roitman, vivida por Débora Bloch no remake de Vale Tudo, e ironizou que "a Beatriz Segall morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu". Ele trouxe uma lista fictícia de acusações contra a famosa vilã: "corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com esquema de drogas".>