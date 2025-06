PARTIDA COMEMORATIVA

Pablo Marçal, Tirulipa, Luva de Pedreiro: Neymar anuncia jogo festivo com personalidades brasileiras

Jogo será disputado na Vila Belmiro no dia 10 de junho, com transmissão ao vivo no YouTube

Elis Freire

Publicado em 5 de junho de 2025 às 16:14

Neymar chegou cedo na Kings League Crédito: Reprodução

Neymar anunciou que vai realizar um jogo comemorativo com influenciadores no Estádio Vila Belmiro. Fechada apenas para amigos e convidados, a partida será realizada na próxima terça-feira (10), mesmo dia em que a Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias. >

A lista de convidados chamou atenção pela presença de personalidades brasileiras polêmicas. Dentre os nomes estão os influenciadores Luva de Pedreiro e Pablo Marçal, o fisiculturista Renato Cariani, o cantor MC Livinho, o empresário Marcos Paulo e o humorista Tirulipa.>

Neymar anuncia jogo comemorativo Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A renda da partida festiva realizada em parceria com uma empresa de seguros automotivos será revertida ao instituto Neymar Jr. A entidade mantida pelo camisa 10 do Santos atua com projetos sociais voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.>

Os detalhes do evento foram divulgados através do Instagram de Neymar nesta quinta-feira (5) , onde deu ‘spoilers’ sobre alguns dos nomes já confirmados.>

Com 2 lesões em 5 meses, Neymar tem um futuro incerto no Santos já que ele manifestou o interesse em participar do Mundial de Clubes. A diretoria santista trabalha com a possibilidade de estender o vínculo de Neymar até a Copa do Mundo de 2026, mas o jogador que tem um contrato até o próximo dia 12 se recusa a falar se vai permanecer no clube. >