LIMITE DO "HUMOR"

Leo Lins é condenado a oito anos de prisão por falas preconceituosas

Réu ainda pode recorrer da decisão

Na gravação, o comediante faz uma série de declarações contra negros, idosos, obesos, pessoas soropositivas, indígenas, nordestinos, judeus, evangélicos, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+. Na sentença, a Justiça considerou agravante o fato de as declarações terem sido proferidas em um contexto de descontração, pois o evento em questão era um show de comédia.>

Resposta da defesa

Em nota enviada ao Metrópoles, a defesa do humorista disse que recebeu a notícia da condenação com “grande surpresa” e que a pena aplicada equivale a crimes como “tráfico de drogas, corrupção ou homicídio por supostas piadas contadas em palco”. Ainda conforme a declaração, os advogados do humorista devem entrar com recurso contra a decisão, e estão confiantes de que a “injustiça será reparada em segunda instância”.>