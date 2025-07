CURITIBA

Ônibus parte ao meio em batida com trem e deixa 11 passageiros feridos

Ônibus cruzou linha férrea ignorando sinalização, diz empresa

Carol Neves

Publicado em 23 de julho de 2025 às 09:29

Ônibus biarticulado partiu ao meio Crédito: Reprodução/RPC

Um grave acidente entre um ônibus biarticulado e um trem deixou ao menos 11 pessoas feridas na noite de terça-feira (22), em Curitiba. A colisão ocorreu por volta das 23h30 na Avenida Paraná, no bairro Cabral, e foi tão intensa que o veículo de transporte coletivo chegou a partir ao meio.>

Segundo a Rumo, concessionária responsável pela linha férrea, o motorista do ônibus teria desrespeitado a sinalização e tentado atravessar a via mesmo com a aproximação do trem. “O maquinista que acionou a buzina conforme procedimento padrão nos cruzamentos com vias municipais foi surpreendido pela ação do motorista e acionou os freios de emergência, mas não foi possível parar a tempo devido ao peso e tamanho da composição”, afirmou a empresa, em nota.>

No momento do impacto, de acordo com a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, não havia passageiros em pé na parte central do ônibus, que foi exatamente a área mais atingida.>

Das 25 pessoas que estavam a bordo, 11 ficaram feridas, sendo nove encaminhadas a hospitais da capital e da Região Metropolitana. Segundo as autoridades, todos os ferimentos foram classificados como leves ou moderados.>

A Transporte Coletivo Glória, responsável pelo ônibus, confirmou o número de ocupantes e lamentou o acidente. “Todos foram prontamente atendidos. As causas do acidente estão sendo apuradas. A Transporte Coletivo Glória lamenta o ocorrido e reitera seu compromisso com a segurança dos passageiros e a qualidade do transporte público”, declarou a empresa em nota.>

Equipes de emergência foram acionadas ainda durante a madrugada para atender os feridos e liberar a pista. A via foi completamente desobstruída nas primeiras horas desta quarta-feira (23).>