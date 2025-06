VÍDEO

Danilo Gentili sai em defesa de Leo Lins, condenado a oito anos de prisão: 'Isso é regressão!'

Apresentador opinou sobre humorista que teve condenação por falas preconceituosos contra minorias

Elis Freire

Publicado em 4 de junho de 2025 às 16:09

Danilo Gentili Crédito: Reprodução

O humorista Danilo Gentili usou o seu programa “The Noite” para opinar sobre a condenação do colega de profissão Leo Lins a oito anos de prisão por falas preconceituosas. No programa que foi ao ar nesta terça (3), ele saiu em defesa do comediante. “[A condenação] foi exagerada, passou de todos os limites!, disse. >

No vídeo, que também foi compartilhado na rede social do apresentador, Danilo questiona a decisão da Justiça, que ele interpreta como uma forma de podar a liberdade de expressão. “Qual foi o crime do comediante Leo Lins? Contar piadas em um show de humor”, começou. >

Leo Lins foi condenado em primeira instância a cumprir a pena em regime inicialmente fechado, sob acusação de ter feito “discursos preconceituosos contra diversos grupos minoritários” em uma apresentação divulgada no YouTube quer alcançou mais de 3 milhões de visualizações. >

Além disso, ele terá de pagar uma multa equivalente a 1.170 salários mínimos, em valores da época da gravação, e indenização de R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. Cabe recurso contra a sentença.>

‘Piadas são piadas’

Danilo Gentili defendeu que as piadas feitas não causam danos reais a ninguém.“Piadas não geram gente morrendo, não geram intolerância, preconceito. São apenas piadas [...] Nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso é regressão”, defendeu, sem trazer nenhum tipo de dado ou fundamentação teórica. >

Ele falou da do carácter do amigo: “Me chateia muito, mas não me surpreende ler que o Leo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Leo Lins. Me revolta saber isso, porque conheço ele, que é um dos caras mais gentis e corretos que existe”.>

Por fim, Danilo relembrou que foi condenado à prisão em primeira instância, em 2019, após rasgar o processo da deputada do PT e passar nas partes íntimas e sentença foi anulada em segunda instância, desejando que o mesmo ocorra. “Fico na torcida para o bom senso prevalecer na segunda instância do Leo Lins, assim com prevaleceu na segunda instância da minha condenação”.>