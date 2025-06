CONFUSÃO

Vereador de Salvador se retrata após confundir Leo Dias com humorista condenado

Apresentador precisou entrar ao vivo para desmentir boato após fala equivocada do vereador

A confusão foi tamanha que Leo Dias precisou entrar ao vivo no Jornal dos Famosos para tranquilizar o público e esclarecer os fatos. "Deixa eu só informar uma coisa para o meu pai, que está em casa: eu não fui preso!", disse o jornalista. Ele explicou que foi vítima de um erro de identidade por parte do político e destacou que o réu no caso de preconceito e intolerância é, de fato, o humorista Leo Lins.>

"Diante da indignação que senti em um determinado momento, acabei cometendo um equívoco ao mencionar o nome errado. Confundi Léo Dias com Léo Lins, dois profissionais com atuações completamente distintas. Reconheço o erro e venho publicamente pedir desculpas ao jornalista Léo Dias por qualquer transtorno causado.">

A situação gerou inúmeros comentários nas redes sociais. Enquanto alguns ironizaram o deslize do político, outros demonstraram preocupação com o rumo que desinformações desse tipo podem tomar. Já Léo Lins, o verdadeiro condenado do caso, publicou em seu Instagram um cartaz de seu novo show com uma imagem da Deusa Têmis (na mitologia grega, ela é considerada a protetora dos oprimidos, além de ser a deusa da justiça, lei e da ordem), ironizando o momento:>