AUTOMOTOR

5 carros que desvalorizam pouco para revenda

Investir em seminovos inteligentes: quais veículos mantêm seu valor no mercado

Com os preços dos carros zero quilômetro em patamares elevados, o mercado de veículos seminovos se apresenta como uma solução estratégica para adquirir um automóvel. Essa é uma forma inteligente de ter seu transporte diário sem comprometer o orçamento de forma excessiva. >

Ao considerar a compra de um carro usado, entender o índice de desvalorização é fundamental. Ele reflete o quanto o carro perdeu valor com o passar do tempo, devido ao uso e à idade, sendo uma informação vital para garantir um bom valor na revenda futura.>

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) foi a base para um estudo da Autoesporte, que identificou cinco automóveis até R$ 120 mil com excelente índice de valorização. Veja quais são esses modelos e por que eles são ideais para você.>

Chevrolet Tracker

O SUV Chevrolet Tracker 1.0 Turbo AT destaca-se por sua notável capacidade de preservar o valor, registrando uma desvalorização de apenas 3,73% no último ano. Após 12 meses de uso, seu preço de mercado estabiliza em aproximadamente R$ 112.811, um ótimo indicador de investimento.>

Honda City sedã

Fiel à reputação da Honda de veículos que pouco desvalorizam, o City LX Sedan apresentou uma perda de valor de somente 4,2% no último ano. Este modelo se posiciona como uma compra segura, com um custo médio de cerca de R$ 112.985 após o primeiro ano.>

Equipado com motor 1.5 aspirado flex de 126 cv e 15,8 kgfm de torque, acoplado a um câmbio CVT, ele garante eficiência e suavidade na condução. Conta ainda com seis airbags, faróis com regulagem de altura e volante multifuncional, reforçando seu pacote de segurança.>