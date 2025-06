TELEVISÃO

Jogo Cruzado, do Disney+, ganha data de estreia, trailer e pôster; veja detalhes

Série é estrelada por José Loreto e Carol Castro e tem participações especiais de ex-jogadores e técnicos como Aloísio Chulapa, Joel Santana, Walter Casagrande, Bebeto e Cafu

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de junho de 2025 às 11:35

Cena da série Jogo Cruzado, do Disney+ Crédito: Divulgação

Nova série nacional do Disney+, Jogo Cruzado acaba de ganhar data de estreia, trailer e pôster oficiais. A comédia é protagonizada por José Loreto e Carol Castro e terá diversas participações especiais do mundo do futebol, incluindo Aloísio Chulapa, Joel Santana, Walter Casagrande, Bebeto, Cafu, Mauro Naves, Daniela Boaventura, entre outros.>

A trama conta as histórias de Matheus (José Loreto) e Elisa (Carol Castro), inimigos declarados. Ela é uma jornalista esportiva talentosa e de pavio curto; ele é um artilheiro de futebol famoso pelas farras. Quando um problema de saúde força o jogador a interromper sua carreira, Elisa tem a chance de apresentar seu primeiro programa de esportes, com uma condição: dividir a bancada com seu desafeto. A guerra entre eles vira a receita do sucesso.>

A série chegará exclusivamente ao streaming no dia 9 de julho, uma quarta-feira, com todos os oito episódios. Com direção geral de Pedro Amorim e direção de episódio de Maria Farkas, a atração também tem no elenco nomes como Leandro Ramos (Lucca), Luciana Paes (Suzana), Gabriel Santana (Kauê), Danilo Moura (Pira), Aline Dias (Milla), Nando Cunha (Cledir), Ravel Cabral (Laércio) e Roberto Birindelli (Ernesto).>

