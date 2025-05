sua diversão

5 lançamentos imperdíveis do Disney+ em junho de 2025

Confira as produções que chegam ao catálogo da plataforma de streaming

Publicado em 22 de maio de 2025 às 19:09

Junho está repleto de novidades imperdíveis no Disney+ Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Theatrical Productions

O catálogo do Disney+ está imperdível em junho, com estreias para todos os gostos. Entre os destaques, está “Our Movie”, uma série coreana de melodrama, e “Frozen: The Hit Broadway Musical”, uma versão gravada do aclamado musical baseado na animação de 2013. Para os fãs de ação, tem “Predador: Assassino de Assassino”, uma antologia animada com monstros caçando humanos, e “ Coração de Ferro”, nova série da Marvel Studios que expande ainda mais o universo dos super-heróis. >

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos de junho no Disney+! >

1. Predador: Assassino de Assassino (06/06)

“Predador: Assassino de Assassino” acompanha três guerreiros poderosos enfrentando um inimigo perigoso e quase imbatível (Imagem: Reprodução digital |Hulu e 20th Century Studios) Crédito:

Ambientado no universo da franquia de ficção científica “Predador”, o filme de animação “Predador: Assassino de Assassino” acompanha três dos guerreiros mais ferozes da história humana. Segundo a sinopse, são eles: “uma invasora viking que leva seu filho em uma busca sangrenta por vingança; um ninja no Japão feudal que se volta contra seu irmão samurai em uma batalha cruel pela sucessão; e um piloto da Segunda Guerra Mundial que investiga uma ameaça de outro mundo contra os Aliados”. Mesmo sendo mestres em combate, todos precisam enfrentar uma força ainda mais letal: o verdadeiro assassino dos assassinos. >

2. Our Movie (13/06)

“Our Movie” conta a história de dois jovens que têm os seus caminhos cruzados e transformados pelo destino (Imagem: Reprodução digital | SBS, Studio S e Beyond J) Crédito:

Estrelada por Namkoong Min e Jeon Yeo Been, “Our Movie” conta a história de um diretor de cinema que, após o sucesso estrondoso de seu primeiro filme, enfrenta uma crise na carreira. Do outro lado está Lee Da-eum, uma aspirante a atriz que lida com uma doença terminal. >

Apesar de estarem em momentos opostos da vida, seus caminhos se cruzam inesperadamente, transformando seus destinos. Para um, pode ser a chance de reencontrar o sucesso profissional; para o outro, a realização de um sonho de vida. A série tem 12 episódios e promete emocionar com uma trama sensível, repleta de arte, superação e encontros marcantes. >

3. Frozen: The Hit Broadway Musical(20/06)

“Frozen: The Hit Broadway Musical” leva a magia dos palcos da Broadway diretamente para a TV Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Theatrical Productions

Com a atriz Samantha Barks no papel de Elsa e filmado ao vivo, “Frozen: The Hit Broadway Musical” leva a magia dos palcos diretamente para a TV. Gravado no Theatre Royal Drury Lane, em Londres, o espetáculo acompanha a jornada de Elsa, a jovem que acidentalmente transforma o reino de Arendelle em um inverno eterno — assim como na animação original. >

A versão teatral, no entanto, traz novidades: são 12 canções inéditas criadas especialmente para o palco e uma duração de 2 horas e 30 minutos, permitindo um mergulho mais profundo em temas e momentos que passaram rapidamente pelo filme. >

4. Coração de Ferro (24/06)

“Coração de Ferro” revela o que acontece com a genial inventora Riri Williams após os eventos de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” (Imagem: Reprodução digital | Marvel Studios) Crédito:

Protagonizada por Dominique Thorne, “Coração de Ferro” revela o que acontece com a genial inventora Riri Williams após sua estreia no MCU (Universo Cinematográfico Marvel) em “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”. >

Segundo a sinopse, a trama coloca tecnologia e magia em rota de colisão quando Riri retorna à sua cidade natal, Chicago. Lá, sua abordagem inovadora na criação de trajes de ferro chama atenção. “Mas, na busca por seus objetivos, ela acaba se envolvendo com o misterioso e encantador Parker Robbins, também conhecido como O Capuz”. Ao se envolver com esse novo adversário, a protagonista é desafiada a equilibrar inteligência, coração e responsabilidade. >

5. O Urso – 4ª temporada (25/06)

“O Urso” mergulha nos bastidores intensos de uma cozinha profissional Crédito: Imagem: Reprodução digital | FX Productions

A aclamada série “O Urso”, que conquistou o público ao mergulhar nos bastidores intensos de uma cozinha profissional, retorna com sua 4ª temporada, trazendo novas emoções que prometem elevar ainda mais a temperatura. A trama acompanha Carmy, um jovem chef de cozinha que, após ser demitido de um prestigiado restaurante em Nova York, assume a humilde loja de sanduíches do irmão em Chicago, após sua morte. >