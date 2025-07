DE 23 DE JULHO A 2 DE NOVEMBRO

Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia estreia na Caixa Cultural Salvador

A curadoria é de Christian Cravo, fotógrafo e filho do artista

Tharsila Prates

Publicado em 17 de julho de 2025 às 19:11

Mário Cravo Neto na Caixa Cultural Crédito: Divulgação

A Caixa Cultural Salvador recebe, a partir da próxima quarta-feira (23), a exposição inédita Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia, que reúne fotografias, objetos, vídeos, desenhos e pinturas em aquarela do renomado artista plástico baiano. Com curadoria de Christian Cravo, fotógrafo e filho do artista, a exposição apresenta um recorte do período experimental de Cravo Neto, entre 1967 e 1975 — fase marcada por intensa produção artística e encerrada por um grave acidente que redefiniu sua trajetória. >

Com entrada gratuita, a mostra fica em cartaz até 2 de novembro e oferece ao público uma imersão na Bahia das décadas de 1960 e 1970, revelando um tempo e uma atmosfera que não existem mais. Realizada pela Via Press, a mostra tem patrocínio da Caixa e do governo federal, e apoio institucional do Instituto Mario Cravo Neto. >

Ao todo, são 40 fotografias coloridas e em preto e branco, que retratam pescadores, estivadores, plantações de tabaco e representações afrodescendentes em Salvador e no Recôncavo Baiano. As aquarelas evocam o movimento das ondas do mar, enquanto os filmes em 8 mm exploram o corpo em três diferentes dimensões: a dança (em Gato Capoeira, de 1975), o trauma (em Lua e Sombra, de 1975) e o nascimento da filha (em Lua Diana, de 1972).>

As obras serão exibidas em um projeto expográfico que integra vídeos, objetos e gravuras de forma contínua e sensorial. Para Christian Cravo, “o maior legado de Mario Cravo Neto foi o de um artista que acreditou profundamente em sua vocação, mesmo em uma época em que linguagens como o cinema e a fotografia ainda não eram amplamente reconhecidas nas artes visuais”. Ele destaca ainda a interdisciplinaridade da obra do pai, que transitou com maestria entre pintura, escultura, land art, fotografia e cinema.>

A curadoria propõe um olhar transversal sobre o período experimental de Cravo Neto, destacando sua transição para a fotografia como linguagem principal. Após o acidente que o deixou imobilizado por um ano, o artista passou a desenvolver sua icônica técnica de retratos em estúdio com fundo branco — marco de sua projeção internacional e de sua ruptura com a sombra artística do pai, o escultor Mario Cravo Júnior.>

A multiplicidade de expressões artísticas é um traço a ser destacado no projeto curatorial, já que a exploração de atmosferas plurais se tornou uma característica recorrente na obra de Mario Cravo Neto – fotógrafo, desenhista, escultor e cineasta. Artista rigoroso e sistemático, ele encontrou em temas como o povo baiano, o candomblé e a religiosidade o material do qual se nutriu para produzir seus trabalhos.>

Trabalho de Mario Cravo Neto 1 de 6

Atividades paralelas>

Também estão previstas uma visita mediada, seguida de roda de conversa, com o curador Christian Cravo, e uma oficina de fotografia, com datas a serem divulgadas. As atividades abordarão as técnicas e o olhar singular de Cravo Neto, ampliando a compreensão sobre sua obra. Aberta ao público, toda a programação contará com recursos de acessibilidade.>

O lançamento da exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia integra a programação comemorativa dos 45 anos da Caixa Cultural, desde a abertura da primeira unidade em Brasília, e os 25 anos da Caixa Cultural Salvador. A programação de 2025 convida todos os públicos a "culturar", isto é, a viver a cultura como ação e movimento nos espaços culturais da Caixa, que também contam com unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Curitiba. Em 2025, a Caixa irá inaugurar seu primeiro espaço na região Norte, em Belém (PA).>

Serviço:>

Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia>

Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA>

Abertura: 23 de julho, às 19h>

Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro de 2025>

Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30>

Entrada: gratuita>