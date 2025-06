LUTO

Pai do cantor Jão morre no interior de São Paulo aos 62 anos

Empresário Carlos Alberto Balbino, conhecido como Rebeca, faleceu em Américo Brasiliense

O empresário Carlos Alberto Balbino, pai do cantor Jão, faleceu na terça-feira (3), aos 62 anos, na cidade de Américo Brasiliense, interior de São Paulo. A causa da morte ainda não foi informada pela família. >

De acordo com a Funerária Micelli, o velório será realizado nesta quarta-feira (4), com sepultamento marcado para às 10h30, no Cemitério Municipal de Américo Brasiliense.>