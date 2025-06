CRIME

Influenciadora é assassinada aos 17 anos após rejeitar pretendente

Jovem influenciadora, que somava mais de 1 milhão de seguidores, foi baleada em casa

A influenciadora digital Sana Yousaf, de apenas 17 anos, foi assassinada a tiros dentro de casa na cidade de Islamabad, capital do Paquistão, na noite da última terça-feira (3). O caso chocou o país e gerou comoção nas redes sociais. Com mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, Sana era uma das criadoras de conteúdo mais populares entre os jovens paquistaneses. >