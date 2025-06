ESPERANÇA

Flora Gil revela que Preta Gil segue tratamento de câncer nos EUA até agosto

Cantora segue protocolo experimental; exames definirão novos rumos

Preta Gil continua em tratamento contra o câncer nos Estados Unidos e permanecerá no país pelo menos até agosto, segundo informações de Flora Gil, madrasta da artista. Em entrevista ao gshow, a esposa de Gilberto Gil revelou que a cantora passará por uma nova bateria de exames no segundo semestre, que será decisiva para definir os próximos passos no protocolo experimental iniciado há dois meses. >