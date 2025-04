EU, HEIN...

Pabllo Vittar admite fetiche em se envolver com homens casados: 'Eu adoro'

Artista disse que como não conhece as esposas, é '´de boa'

Pabllo Vittar deu o que falar após revelar que tem fetiche em se envolver com homens casados. A declaração foi dada nesta quinta-feira (4) no programa na DiaTV. >

"Vou ter que falar que é verdade. Eu adoro, gente. Eu não sei o que me move. Qualquer dia desses, eu vou aparecer com a cara toda quebrada e careca, porque eu amo um homem casado. Mas eu super respeito", iniciou.>

Em seguida, Pabllo garantiu que tem uma ética própria e que jamais sai com maridos de amigas. "Eu não sou talarica, não. Talarica é quem pega o marido das amigas, eu pego o das desconhecidas. É porque eu não conheço, então é de boa. Eu posso dormir com essa", seguiu.>

"O cara pode até ser solteiro, mas se ele colocar uma aliança, acabou. A coisa que me pega mesmo é a aliança. Sabe aquela douradas grossas, bem de pai? Adoro. Tenho fetiche em shorts de futebol", detalhou a artista.>

Além disso, a artista também explicou que, ao se envolver com homens casados, ela não pretende destruir nenhum casamento, já que não pretende se tornar esposa de nenhum deles. "Casar eu acho demais. Acho que até chegar no namoro e nos fins de fato a gente tem que conhecer bastante a pessoa. Nós não sabemos quem está do nosso lado. Mas agora eu sinto que estou mais aberta. Morar junto também não. Mas um namorinho, sim".>