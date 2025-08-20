Acesse sua conta
Saiba como montar um lago caseiro no quintal sem gastar muito dinheiro

Com itens simples, dá para ter um lago artesanal e curtir melhor os dias de calor

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17:21

Materiais simples que viram a base de um cantinho cheio de vida
Materiais simples que viram a base de um cantinho cheio de vida Crédito: Imagem gerada por IA

Quando o calor chega, todo mundo busca um jeito de se refrescar, seja na praia, na piscina ou tomando mais banhos ao longo do dia. Mas existe uma opção barata para criar seu próprio lago no quintal.

Muita gente sonha em ter um lago em casa. Embora possa parecer caro ou complicado, há uma forma prática que vai fazer você mudar de ideia.

Esse recurso é econômico e, o melhor, possibilita que você faça tudo conforme seu gosto.

O que você vai precisar

  • Pneu de trator velho;
  • Lona plástica impermeável;
  • Pá; Serra tico-tico;
  • Areia ou cascalho;
  • Pedras

Como fazer passo a passo

1 - Marque o espaço onde o pneu ficará. Cave o buraco de modo que ele se encaixe bem sem sobras.

2 - Posicione o pneu dentro da abertura e use a serra tico-tico para cortar a parte superior.

3 - Forre o pneu com a lona impermeável, ajustando bem nas bordas internas. Certifique-se de prender também a parte de fora.

4 - Coloque cascalho ou areia ao redor do pneu. Isso mantém a lona esticada e o pneu firme.

5 - Com a estrutura pronta, chega a parte de decorar. Use pedras na finalização e crie o visual que preferir.

6 - Finalize enchendo com água e colocando plantas que se adaptam a áreas úmidas ao redor.

Com poucos materiais e um pouco de tempo, o quintal pode se transformar em um espaço mais agradável e cheio de vida.

Além de ser uma solução em conta, o lago feito em casa embeleza o ambiente, deixa o local mais acolhedor e traz aquele contato com a natureza que muda o clima do dia a dia.

