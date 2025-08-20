Morre o ator Carlos Sebastião Prata, conhecido como Grande Otelo Filho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:56
Morreu nesta quarta-feira (20), aos 70 anos de idade, o ator Carlos Sebastião Prata, conhecido como Grande Otelo Filho. Filho de um dos maiores comediantes e atores da história do Brasil, o Grande Otelo, o artista foi internado nesta terça-feira (19) em uma Unidade de Pronto Atendimento no Rio de Janeiro, com problemas cardíacos. A causa da morte ainda não foi divulgada.
“Nós tínhamos muito carinho por ele. Era filho de um grande homem do cinema e estamos tentando ajudar da melhor forma. O Otelinho não tinha uma vida financeira estável e estava passando por certa dificuldade, as pessoas ajudavam da forma que podiam, e isso me deixa muito triste”, afirmou o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro, Hugo Gross, em entrevista ao Metrópoles. O enterro do artista, ainda sem data divulgada, será bancado pelo sindicado.
Grande Othelo Filho
Carlos Sebastião estava longe dos palcos e das telinhas desde 2021 e enfrentava dificuldades financeiras. Nos últimos anos, chegou a morar na rua e ser internado numa clínica de reabilitação com problema de vícios em drogas. O carioca vivia perto do Hotel Serrador, no Centro do Rio de Janeiro, e também chegou a morar dentro de um carro, no bairro de Copacabana.
O último trabalho de Grande Otelo Filho na televisão foi em 2021, na novela Gênesis, da Record, onde interpretou um sacerdote. Na época, ele celebrou o retorno à TV. “Estar de novo num set de gravação foi muito simbólico para mim. Me senti renascendo. Estou animado, quero fazer novos projetos”, disse o artista, à colunista Patrícia Kogut.