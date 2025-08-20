Acesse sua conta
Morre o ator Carlos Sebastião Prata, conhecido como Grande Otelo Filho

Filho do comediante Grande Otelo faleceu um dia após ser internado no Rio de Janeiro

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:56

Carlos Sebastião Prata era filho de Grande Otelo
Carlos Sebastião Prata era filho de Grande Otelo Crédito: Reprodução

Morreu nesta quarta-feira (20), aos 70 anos de idade, o ator Carlos Sebastião Prata, conhecido como Grande Otelo Filho. Filho de um dos maiores comediantes e atores da história do Brasil, o Grande Otelo, o artista foi internado nesta terça-feira (19) em uma Unidade de Pronto Atendimento no Rio de Janeiro, com problemas cardíacos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“Nós tínhamos muito carinho por ele. Era filho de um grande homem do cinema e estamos tentando ajudar da melhor forma. O Otelinho não tinha uma vida financeira estável e estava passando por certa dificuldade, as pessoas ajudavam da forma que podiam, e isso me deixa muito triste”, afirmou o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro, Hugo Gross, em entrevista ao Metrópoles. O enterro do artista, ainda sem data divulgada, será bancado pelo sindicado.

