GRANDE PERDA

Morre o ator Carlos Sebastião Prata, conhecido como Grande Otelo Filho

Filho do comediante Grande Otelo faleceu um dia após ser internado no Rio de Janeiro

Elis Freire

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:56

Carlos Sebastião Prata era filho de Grande Otelo Crédito: Reprodução

Morreu nesta quarta-feira (20), aos 70 anos de idade, o ator Carlos Sebastião Prata, conhecido como Grande Otelo Filho. Filho de um dos maiores comediantes e atores da história do Brasil, o Grande Otelo, o artista foi internado nesta terça-feira (19) em uma Unidade de Pronto Atendimento no Rio de Janeiro, com problemas cardíacos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“Nós tínhamos muito carinho por ele. Era filho de um grande homem do cinema e estamos tentando ajudar da melhor forma. O Otelinho não tinha uma vida financeira estável e estava passando por certa dificuldade, as pessoas ajudavam da forma que podiam, e isso me deixa muito triste”, afirmou o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro, Hugo Gross, em entrevista ao Metrópoles. O enterro do artista, ainda sem data divulgada, será bancado pelo sindicado.

Carlos Sebastião estava longe dos palcos e das telinhas desde 2021 e enfrentava dificuldades financeiras. Nos últimos anos, chegou a morar na rua e ser internado numa clínica de reabilitação com problema de vícios em drogas. O carioca vivia perto do Hotel Serrador, no Centro do Rio de Janeiro, e também chegou a morar dentro de um carro, no bairro de Copacabana.