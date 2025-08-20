Acesse sua conta
Viih Tube mostra resultado de tratamento para estrias antes de combo de cirurgias

Influenciadora perdeu 21 quilos após a gestação e detalhou os incômodos que a levaram ao centro cirúrgico

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:20

Viih Tube, de 25 anos, revelou o resultado de um tratamento para estrias realizado antes de passar por um conjunto de cirurgias plásticas em junho. A influenciadora contou que buscou o procedimento estético como parte da preparação para corrigir questões que surgiram após a gestação do segundo filho.

“Pessoal, antes da minha abdominoplastia fiz um tratamento para estrias que funcionou muito, dica para quem está sofrendo com isso. Fazia também com ela criolipólise para gordura localizada antes de operar. Também fez muita diferença”, relatou nas redes sociais.

