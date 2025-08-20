FOTOS

Viih Tube mostra resultado de tratamento para estrias antes de combo de cirurgias

Influenciadora perdeu 21 quilos após a gestação e detalhou os incômodos que a levaram ao centro cirúrgico

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:20

Viih Tube Crédito: Reprodução

Viih Tube, de 25 anos, revelou o resultado de um tratamento para estrias realizado antes de passar por um conjunto de cirurgias plásticas em junho. A influenciadora contou que buscou o procedimento estético como parte da preparação para corrigir questões que surgiram após a gestação do segundo filho.

Viih Tube 1 de 21

“Pessoal, antes da minha abdominoplastia fiz um tratamento para estrias que funcionou muito, dica para quem está sofrendo com isso. Fazia também com ela criolipólise para gordura localizada antes de operar. Também fez muita diferença”, relatou nas redes sociais.

A criadora de conteúdo emagreceu 15 quilos depois do parto e eliminou mais 6 quilos na sequência. Para além do tratamento estético, Viih passou por abdominoplastia, correção de hérnia umbilical e diástase, além de lipoaspiração nas costas e braços. Também fez nova cirurgia nos seios, procedimento motivado por insatisfação com a prótese anterior e com o tamanho das aréolas.