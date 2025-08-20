Acesse sua conta
Atriz passa sufoco ao tentar levar comida de festa de Hollywood para casa em bolsa caríssima: 'Desespero'

Casada com Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak teve que pagar por acessório de luxo após danificá-lo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:21

Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro
Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Mel Fronckowiak roubou a cena ao compartilhar um sufoco que passou em uma festa de Hollywood. Durante sua participação no Que História É Essa, Porchat?, no GNT, a esposa de Rodrigo Santoro contou que resolveu fazer uma bolsa caríssima de marmita, mas a ideia saiu pela culatra. Não só foi descoberta, como também danificou o item de luxo e teve que comprá-lo - desembolsando R$ 27 mil.

A artista começou a história falando que costuma a levar comida para os lugares onde vai. "Eu sou uma pessoa marmiteira, sem vergonha, assim, num nível bem hard. Se for olhar minha bolsa no camarim, tem um inhame. Eu sempre tenho comida", afirmou.

Ao mesmo tempo, ela revelou que sempre apoia o marido em diversas situações, inclusive, no trabalho. E que um dos costumes do ator é "se jogar mesmo" em um personagem, inclusive adaptando sua própria dieta ao papel. "Se vai interpretar um lutador, tem alimentação mais proteica, vai fazer um treino baseado nisso. Se for um pescador, possivelmente ele vai comer frutos do mar. E muitas vezes ele acha que o personagem não comeria carne. Então ele tem momentos em que fica vegetariano. E eu sou gaúcha!", falou.

Pois foi em um desses momentos de Rodrigo vegetariano que surgiu a tal festa em Hollywood. Eles foram convidados para uma badalada première de Hollywood e, como de costume entre os artistas, os looks que usaram, caríssimos, foram emprestados em troca de divulgação. Mel estava uma bolsa de uma grife famosa, e o acessório era transparente, feito de acrílico. Após o tapete vermelho e a exibição dos filmes, chegou a hora do jantar.

"Era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, cascata, escultura de comida. E aí, de repente, a gente esbarra com uma bandeja de prata cheia de carne, de filé mignon ao molho de pimenta, que é uma coisa que eu adoro!", disse Mel.

