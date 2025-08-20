Acesse sua conta
Ex de Davi Brito e pai de ex-BBB estão confirmados em A Fazenda 17

Dupla vai participar da próxima edição do reality show, segundo jornalista

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:42

Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda'
Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' Crédito: Antonio Chahestian/Record

Fabiano Moraes, pai da ex-BBB e influenciadora Viih Tube, e Tamires Assis, ex de Davi Brito e musa do Boi Garantido no Festival de Parintins, vão integrar o elenco de A Fazenda 17, próxima edição do reality show rural da Record. De acordo com o portal LeoDias, os dois estarão confinados no programa, que tem estreia marcada para o dia 15 de setembro.

Fabiano e Viih Tube tiveram um relacionamento conturbado, marcado por meses de afastamento. No ano passado, quando estava grávida do segundo filho, Ravi, a influenciadora reclamou da exposição por parte do pai. "Tem coisas que se resolvem em casa. Tem coisas que se resolvem fora das câmeras", falou, à época.

"Se você está vendo esse vídeo, pai, eu peço que você pare de me expor. Ainda mais em um momento em que estou pra parir. Você sabe muito bem as coisas que você fez, você sabe muito bem porque eu não consigo ficar perto de você (...) Eu sinto muito se esse momento está sendo difícil pra você, se você está depressivo, mas eu também fiquei ansiosa, tendo crises horrorosas de pânico quando eu tentava ter um relacionamento com você, e você sabe o porquê", completou Viih.

Em abril deste ano, os dois se reconciliaram e compartilharam registros do encontro nas redes sociais: "Hoje almocei com minha família paterna. Só eu e minha família sabemos o que o dia de hoje significou para nós. Obrigada, meu Deus, por cuidar de tudo. Tão perfeito sempre", escreveu a ex-BBB.

Já Tamires Assis ficou conhecida após um breve envolvimento com Davi Brito, campeão do BBB 24. Os dois se aproximaram durante o o Festival Folclórico de Parintins, no ano passado. Na ocasião, o ex-BBB chegou a declarar nas redes sociais que imaginava um futuro com a modelo. "Semana que vem, você vem direto pra mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador", compartilhou ao exibir uma chamada de vídeo com ela no Instagram.

Davi Brito compra fazenda milionária e investe em criação de animais; veja fotos

Raquel Brito diz que Davi não terá seu apoio em 'A Fazenda 17': 'Não conte comigo'

Davi Brito estará na próxima edição de A Fazenda, afirma colunista

'Recebi várias ameaças': denuncia Davi Brito sobre relação com a ex-namorada

Davi Brito vai à polícia e registra queixa contra ex-namorada; entenda o que rolou

A relação, porém, não terminou bem. A musa disse que Davi fazia ligações excessivas e chegou a mostrar uma arma de fogo para ela durante uma chamada de vídeo. Ele também teria a ameaçado. Ela registrou um print do momento em que o baiano aponta a arma para ela. Na época, a modelo conseguiu uma medida protetiva e o acusou de violência psicológica.

Tamires também falou que viajaria a Salvador para encontrar Davi, mas desistiu após uma sequência de atitudes do ex-BBB. Ela afirmou que, no aeroporto, recebeu o pedido do ex-BBB para que adiasse a viagem, sob a justificativa de que ele estava com febre.

