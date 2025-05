TÉRMINO CONTURBADO

'Recebi várias ameaças': denuncia Davi Brito sobre relação com a ex-namorada

Segundo baiano, Adriana Paula de Jesus teria o ameaçado com exposição nas redes

Esther Morais

Publicado em 18 de maio de 2025 às 09:46

Davi Brito desabafa sobre ex Crédito: Reprodução / Redes sociais

O ex-BBB Davi Brito deu mais detalhes nas redes sociais, no último sábado (17), sobre o processo de ameaça que envolve a ex-namorada Adriana Paula de Jesus. Segundo o baiano, ele sofreu várias intimidações da ex. >

"Eu recebi várias ameaças, no sentido de colocar em risco minha integridade física. [Ela disse assim]: 'Se quisesse fazer alguma coisa com você, já teria feito'. Quando se retrata dessa maneira, já mostra a índole dela. Sou uma pessoa pública e exposta, me senti ameaçado e resolvi procurar autoridades", contou.>

O problema teria começado quando a jovem perdeu o acesso da conta do Instagram e entrou em contato com Davi para resolver o problema. O campeão do BBB ainda disse que ela teria dito que, se não conseguisse recuperar a rede, iria dizer na internet que ele abusou sexualmente e psicologicamente dela. >

"[Ela disse que iria falar assim]: 'Me obrigava a manter relações duas vezes na semana e a te beijar também'. Eu parei e falei 'como é rapaz?'. Passou mais de um mês do termino do relacionamento e ela vem me acusar. Isso é muito grave", reclamou. Depois disso, Davi registrou queixa na polícia. >