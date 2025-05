DENÚNCIA

Davi Brito diz que registrou ocorrência contra a ex após ser acusado de abuso sexual e psicológico

Davi conta que a ex o acusou de forçá-la a ter relações sexuais com ele duas vezes na semana e beijá-lo

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de maio de 2025 às 18:37

Davi Brito e Adriana Paula Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ex BBB Davi Brito foi às redes sociais na tarde deste sábado (17) para denunciar que foi acusado de ter praticado abuso sexual e psicológico contra a ex-namorada, a cirurgiã dentista Adriana Paula de Jesus. Embora tenha evitado a citar o nome da ex, se referindo sempre a ela como terceiros, ele contou que foi procurado para resolver um problema que ela teve no Instagram e foi ameaçado de ser exposto caso não solucionasse a questão. >

"Ela disse: você vai ter que resolver o problema aqui no meu Instagram, porque se você não resolver, sabe o que vai acontecer? Vou te denunciar, vou te colocar na Justiça. Vou falar para todo mundo, vou botar na internet que você me abusou psicologicamente, que você me abusou sexualmente, que você me obrigava a manter relações com você duas vezes na semana e a te beijar", contou o campeão do BBB 24. >

Davi disse que ficou assustado com as ameaças e já registrou uma ocorrência para se resguardar. "Automaticamente, quando recebi todas as mensagens, ainda a pessoa falando que, se quisesse fazer uma maldade comigo, já teria feito, um tipo de pessoa dessa, eu automaticamente procurei as autoridades, porque eu preciso me resguardar. Sou uma pessoa pública, eu saio na rua, eu vou pra festa, eu posso estar em qualquer lugar e a pessoa fazer uma maldade contra a minha vida. Então, tenho que dar uma queixa, pedir uma proteção, e foi o que eu fiz. Eu registrei uma queixa e já comuniquei aos meus advogados. Sinceramente, dá até medo quando a pessoa fala isso. Eu fiquei muito assustado", relatou.>

O ex BBB ressaltou ainda que acusar uma pessoa de forçar uma mulher a ter relações sexuais é uma coisa muita séria. "Será que eu forcei alguém a me beijar? Que forcei alguém a estar comigo? Não preciso disso. Pirou foi de vez. Se uma pessoa faz isso com a outra (abuso sexual), a mulher vai gritar, vai pedir ajuda. Isso já estaria em uma página de fofoca. Isso é muito sério, fui na delegacia virtual e registrei meu boletim de ocorrência, vou na delegacia presencial pra registrar também. Se está achando que vai me expor, eu mesmo venho aqui e falo. Eu quero paz, não quero procurar briga com ninguém, mas fica me coagindo".>

O ex BBB começou o relato dizendo que não conseguiu dormir direito na noite passada por conta das ameaças e que recebeu mensagem de muita gente perguntando pra ele sobre o ocorrido, que foi noticiado, em primeira mão, pelo colunista Leo Dias. "Já que todo mundo está ciente sobre o ocorrido dessa madrugada, vim falar com vocês e me pronunciar a respeito. Recebi várias ameaças colocando em risco a minha integridade física. A partir do momento que a pessoa chega e fala assim: 'se eu quisesse fazer alguma coisa com você, eu já teria feito, quando a pessoa fala dessa maneira, ela já está mostrando a índole dela. Me senti ameaçado e resolvi procurar as autoridades". >

Ele ainda aproveitou a situação para fazer um alerta às mulheres sobre a Lei Maria da Penha. "Não aceitem nenhum tipo de abuso — seja ele psicológico, verbal, físico ou sexual — dentro ou fora de um relacionamento. Se você está vivendo uma situação de violência, não espere o relacionamento acabar para buscar justiça. Denuncie imediatamente. Você tem direitos, você tem voz, e você merece ser ouvida e protegida. Não se cale. Não se acostume com a dor. Quando você silencia, o agressor se fortalece — e o tempo pode fazer parecer que você concordava com aquela situação. Não permita isso. Procure ajuda. Procure apoio. Existem leis, instituições e pessoas prontas para te proteger. Vocês não estão sozinhas". >