Atriz revela ter sido estrangulada e roubada pela mãe: 'Veio de forma muito agressiva'

Giuliana Mancini
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:52
A atriz Ashley Argota Torres fez um duro desabafo em entrevista à revista People, e revelou que era vítima de abusos por parte de sua mãe. A ex-estrela da Nickelodeon, conhecida pela sua atuação no seriado "True Jackson, VP", citou já ter sido estrangulada pela matriarca durante o auge da fama.
A artista afirmou que a relação entre as duas nunca foi muito fácil, mas o problema ficou ainda maior quando passou a fazer parte do elenco de produções artísticas. O episódio mais grave aconteceu quando ela tinha 22 anos, após voltar de um encontro com um colega. Na ocasião, a mãe exigiu que ela tirasse as roupas para "ver o que ele fez" com a filha. A jovem se recusou, e a matriarca partiu para a violência física.
Ashley Argota Torres
"Do nada, ela se jogou em mim. Ela me estrangulou, me atacou", relembrou Ashley na entrevista, divulgada na última terça-feira (19). Segundo a atriz, o ataque foi tão violento que lhe causou um nódulo vocal. "Ela veio de forma muito agressiva. Eu nunca tinha tido problema vocal na minha vida até isso acontecer. Naquele momento pensei: 'Não sei se ter um relacionamento com ela é a coisa certa", contou.
Ela decidiu sair de casa no dia seguinte à agressão e cortou o contato com a mãe. "Sou mãe agora, então sinto que tenho uma nova perspectiva sobre tudo", disse a atriz, que tem um filho de 13 meses. "Jamais faria com meu filho o que minha mãe fez comigo".
Ashley também revelou que a mãe criticava constantemente sua aparência, principalmente o nariz. "Eu tinha que sentar e apertar a ponta do meu nariz o tempo todo porque ela dizia: 'Seu nariz é muito achatado, você precisa apertá-lo'". Além disso, afirmou que nunca teve acesso ao dinheiro que conquistou com seu trabalho. Ela começou a carreira cedo, aos 5 anos, e, aos 11, conseguiu o papel da Nala jovem na turnê da Broadway de O Rei Leão.
"Não sei para onde aquele dinheiro foi. Tinha 15 anos, confiava nela completamente para lidar com as finanças. Nunca soube quanto tinha nas minhas contas. Não importa quanto fosse guardado na minha conta, ela gastava tudo", contou. "Meu pai sempre me lembra que quando saímos [de casa], ambos tínhamos 25 dólares. Não tínhamos nada, porque ela tinha tudo", completou.