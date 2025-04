'CANSEI'

Karol Conká diz estar de saco cheio de homens e revela que já dormiu durante sexo

Ex-BBB revela que não tem mais paciência para comportamento masculino

Karol Conká, 39 anos, admitiu que vive uma fase sem nenhum desejo sexual. Durante participação no podcast PodPah, a cantora explicou que seu contato mais íntimo foi no ano passado: "A última vez que eu fiquei com alguém foi em dezembro de 2024. Uma decisão minha porque eu cansei", iniciou.>

Karol citou ainda como anda sem paciência para pessoas que não têm cuidado com a própria saúde mental. "Eu faço terapia, minhas coisas, aí você se envolve com uma pessoa que chega com um fardo tão pesado, e eu tenho que lidar com os meus, aí vem a pessoa e eu carinhosamente falo: 'querido, você está vendo uma plaquinha aqui [na minha testa escrito] terapeuta? Não, não sou sua terapeuta. Sou uma mulher que está querendo um envolvimento'".>