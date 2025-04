TV

BBB 25 muda dinâmica e terá novo modo turbo nesta semana; veja mudanças

Formação de paredão e eliminação serão em dias diferentes

O BBB 25 segue em ritmo aceleradíssimo. Novamente em modo turbo, o programa terá uma nova dinâmica para esta semana, diferente do que o telespectador está acostumado. No domingo (6), por exemplo, já acontecerá a eliminação, e não a formação do paredão. A berlinda será montada na sexta (4).>