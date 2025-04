TV

BBB 25: Deborah Secco invade casa, expõe Renata e gera climão na casa

Vale lembrar que Deborah é amiga de Vitória Strada, rival de Renata

Deborah Secco está de volta ao Big Brother Brasil. A atriz, que já fez participações em edições anteriores do reality, voltou à casa para passar a tarde com os participantes. Entre as atividades programadas um quiz com cenas icônicas das novelas da emissora, além de um jogo da memória com bordões emblemáticos de folhetins.>