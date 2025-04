BIZARRO

Em luta contra o câncer, atriz é detonada por causa de aparência: 'Parece um baiacu'

Magoada, Isis desabafou e disse que não é a mesma pessoa que era em novelas como 'O outro' (1987) e 'Que rei sou eu?' (1989)

Em meio ao tratamento contra um câncer de pele, a atriz Isis de Oliveira foi atacada após publicar uma foto sua nas redes sociais. Irmã de Luma de Oliveira, com quem não tem boa relação, ela comoveu o país no mês passado ao revelar que foi traída pelo marido com a própria sobrinha.>